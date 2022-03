Francesco Esposito in “Sono un tipo da Futsal perché…”. “Mi ritengo un tipo da Futsal perché dal primo momento in cui ho giocato con il pallone a rimbalzo controllato, mi sono reso subito conto di quanto mi venisse naturale il controllo di suola”, afferma. Francesco inizia con il calcio, nel US Meta, insieme al compagno di squadra Izzo. Poi l’esordio nel Futsal “in un momento particolare per la squadra, cioè nei playoff di serie C”. Per lui i giovani dovrebbero provare il Futsal “perché è uno sport unico che forma campioni e dal quale sono usciti molti giocatori che attualmente militano in serie A. Il ricordo più bello in rossonero? I quarti di finale di Coppa Campania col San Marzano: una vittoria derivata da una rimonta, terminata per 4-1”.