Francesco De Luca è convinto: “Bisogna avere fiducia nel Napoli, ma serve un leader”

Francesco De Luca è convinto: “Bisogna avere fiducia nel Napoli”. Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva de Il Mattino, è intervenuto ieri sera alla presentazione del libro di Gigi Di Fiori e ha spiegato la sua visione del Napoli in questo particolare momento: “In questi giorni vedo che c’è scoramento e amarezza per la sconfitta meritata contro il Milan, ma sembra quasi che il campionato sia finito con 10 giornate di anticipo – esordisce Francesco -. Sfogliando il libro di Gigi, dove si parla tanto del Napoli ma anche e soprattutto di Napoli e degli anni bui del passato, mi rendo conto che ci dovrebbe essere un po’ più di equilibrio nel giudicare – continua -. Ci sono ancora 30 punti in palio e sarebbe bene che ci fosse il giusto entusiasmo per accompagnare al meglio questa squadra”. Delusione e critiche, talvolta, sono fioccate contro i giocatori che pare non abbiano la personalità per affrontare le difficoltà di alcune partite e a tal proposito De Luca afferma: “Non si può negare che ci sia un problema di mentalità perché il Napoli viene meno sempre sul più bello: potremmo citare il Napoli – Perugia terminata 0-1 quando sembrava che gli azzurri potessero lottare per lo scudetto, potremmo ricordare la famosa partita nel 2018 persa a Firenze e in ultimo quella col Verona dell’anno scorso, che è costato il posto in Champions”. L’assenza di un vero leader, capace di prendere in mano la situazione, come fece Maradona all’epoca, non permette di far fare al Napoli il salto di qualità così tanto agognato da diversi anni. “Ora bisogna pensare al futuro e il futuro è già domenica prossima contro il Verona – dice il giornalista -; in trasferta speriamo che la squadra avverta il sostegno dei tifosi e porti a casa la vittoria “.