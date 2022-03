Frana a Furore: strada riaperta per un breve periodo, oggi chiusa di nuovo. Dopo una breve parentesi durante la quale la S.P. Ex SS366 Agerolina era stata riaperta e, dunque, i new jersey spostati, questa mattina la strada è nuovamente chiusa.

Lo scorso 6 marzo 2022, una domenica, infatti si è verificata una frana in località Bottara, nel Comune di Furore, in Costiera Amalfitana. Dopo aver chiuso la S.P. Ex SS366 Agerolina, con l’Ordinanza numero 217 del 08/03/2022, “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della ripa posta a monte della sede stradale che ha generato l’evento calamitoso”, l Sindaco del Comune di Furore ha invitato a disporre apposita Ordinanza con la quale imponga ad horas ai proprietari dei terreni posti a monte della sede stradale, l’avvio dell’esecuzione delle opere di verifica e di eventuale disgaggio delle parti instabili che possono rappresentare potenziale pericolo per la sede stradale. Infatti, la provincia non interviene perché il muretto è di privati e, dunque, tocca a loro fare i lavori.

Nel corso della giornata di ieri, però, la strada risultava aperta, probabilmente perché si è tenuta una gara automobilistica. I new jersey erano stati, quindi, spostati per concedere il passaggio delle auto. Questa mattina la strada è stata nuovamente richiusa. Ciò che colpisce, però, è come per chi ha preso parte alla gara il problema sembrava non esistesse, mentre le altre persone che devono percorrere la strada, magari abitualmente, sono impossibilitate.

Video di Pasquale Greco