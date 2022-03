Frana a Furore, strada ancora chiusa. Antonella Marchese: “Perdite incalcolabili per il comparto economico”.

URBI ET ORBI!

Il 6/3/2022 auspicai pubblicamente di procedere spediti e di non complicare le cose.

Se non glielo avessi detto, se non lo avessi martellato a non uscirsene con le ordinanze ai privati e a dichiarare la somma urgenza subito, se non fossi stata in Provincia sarebbe cambiato qualcosa?

Temo di no.

Forse sarebbe stato peggio.

Ho perso definitivamente ogni speranza.

E non so se siete voluti andare anche contro di me pure in una circostanza del genere. Qualcuno lo ha pensato. Ma non voglio crederci.

Sicuramente so che siete andati contro tutti e avete scritto la pagina più buia di Furore.

Pertanto, quantomeno evitate ironie!

Lo so che le sole cose che vi riescono è remarmi contro sempre e comunque e infangarmi altrettanto sempre e comunque.

Alcuni di voi si sono allenati in questo dal 2014.

Ma in tal caso proprio non so come vi venga voglia di scherzare: proprio voi che non ve lo potete permettere.

C’È UN INTERO COMPARTO ECONOMICO CHE HA SUBITO PERDITE INCALCOLABILI.