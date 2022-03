Forum dei Giovani di Sant’Agnello: il corso di inglese B2 raddoppia.

Con un comunicato sulla pagina facebook, i ragazzi del Forum dei Giovani di Sant’Agnello annunciano il raddoppio dei posti a disposizione per il corso di inglese B2.

In soli 3 giorni sono arrivate oltre 70 adesioni e il Forum, che inizialmente aveva stabilito un massimo di 25 partecipanti, ha deciso di raddoppiare dando la possibilità a 50 persone di poter seguire il corso.

Il Corso partirà sabato 2 aprile a Palazzo Diaz, sede storica del Forum.

Parole di gioia da parte del consiglio del Forum dei Giovani “Grazie a tutti per l’affetto e la fiducia che ci dimostrate costantemente! Dopo cinque anni è davvero molto emozionante e stimolante ricevere una risposta del genere da parte dei giovani santanellesi e non. Vogliamo ringraziare l’Amministrazione che ci continua a dare fiducia, in primis il Sindaco Piergiorgio Sagristani , la consigliera delegata Mariarosaria Terminiello e la Dott.ssa Anna Granata. Invitiamo tutti a seguire la nostra pagina, nei prossimi giorni ci saranno importantissime novità!”