Formula Uno, le classiche pagelle dello scrittore stabiese Carlo Ametrano intervenuto in esclusiva al termine del GP del Bahrain vinto da Charles Leclerc

Formula Uno, GP Bahrain 2022: le pagelle di Carlo Ametrano

L’appuntamento tanto atteso è in Bahrain, una nazione che comprende più di 30 isole nel Golfo Persico e centro delle principali rotte commerciali sin dall’antichità, un luogo stupendo dove profondere passione ed energia per riceverne entusiasmo autentico.

La domanda che tutti si pongono alla vigilia è: riusciranno le Ferrari a detronizzare le due scuderie favorite?

La risposta è presto servita. Ed è un «Siiiii!!!!»

Le Ferrari fanno impazzire i tifosi e regalano un sogno già alla prima uscita. Doppietta Leclerc Sainz, 1° e 2° posto.

Oggi abbiamo ascoltato per la nostra rubrica “Un voto per la Formula Uno” lo scrittore stabiese Carlo Ametrano, autore del libro “Ayrton… per sempre nel cuore” e grande appassionato di Formula Uno.

Pubblichiamo l’estratto dell’intervista telefonica

Ciao Carlo, prima di iniziare con il pagellone ti chiediamo una considerazione sulla gara.

“E’ stata una gran sorpresa. La Ferrari dopo tanto tempo è tornata finalmente al successo. Grande mano è stata data senza dubbio dal nuovo motore che la Rossa ha realizzato sfruttando il nuovo regolamento”.

Primo posto per Charles Leclerc a termine di una grandissima gara. Che voto gli diamo?

“Pole position e vittoria. Direi che c’è poco da dire. Ora bisogna però restare calmi, visto che siamo solo all’inizio. Voto 10”.

Seconda piazza per l’altra Rossa, quella di Sainz. Voto?

“Ha approfittato del guasto di Verstappen. Ma ha fatto comunque un’ottima gara. Voto 8”.

Ultimo gradino del podio per la Mercedes, un po’ in difficoltà, di Hamilton. Che ne pensi?

“Se prima del GP gli avessero detto che avrebbe chiuso a podio, con questa W13, avrebbe firmato a occhi chiusi. L’inglese comunque ha dato il massimo, e ho anche saputo che sono pronti degli aggiornamenti. C’è bisogno solo di un po’ di tempo. Voto 8”.

Inizia con un quarto posto la stagione di Russell in Mercedes. Voto?

“Un buon piazzamento, soprattutto se si valuta che è il primo Gran Premio con un top team come Mercedes. Voto 7”.

In quinta posizione c’è un’incredibile Haas con Magnussen. Che sorpresa e che gara la sua giusto?

“Clamoroso. L’hanno chiamato gli ultimi giorni prima dell’inizio e lui è riuscito a portare la VF-22 in top cinque. Incredibile. Voto 9”.

Sesta piazza per Bottas che debutta alla grande con l’Alfa Romeo.

“Non era facile. Ha fatto una grandissima gara. Voto 8”.

Che mi dici della settima piazza di Ocon?

“E’ uno che si piazza e fa sempre il suo, nonostante la penalità avuta. Voto 6.5”.

Che voto dai all’ottavo posto di Tsunoda, unica Honda che taglia al traguardo?

“Veramente eccezionale. Non è più una sorpresa, ho sempre creduto in lui. Sono convinto ne sentiremo parlare. Voto 8″.

Segue subito Fernando Alonso, voto?

” Fernando ha fatto una gara anonima, ma comunque in zona punti. Voto 6″.

Chiude la top ten l’altra Alfa Romeo, quella di Zhou.

“Debuttare così, rientrando in zona punti, è un risultato incredibile. E’ un pilota che ci sa fare. Facciamo attenzione al cinese. Voto 9”.

Carlo noi ti facciamo i complimenti e ti ringraziamo e diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori per il Gran Premio di Jeddah . Prima di chiudere, ci vuoi aggiornare sui tuoi appuntamenti?

"Sì. Innanzitutto giovedì sera alle ore 23.00 sarò in diretta su Odeon Tv, da Filippo Gherardi e Martina Renna, che ringrazio sempre. Parleremo del Gran Premio del Bahrain. Per quel che riguarda il Senna Day ormai ci siamo, manca sempre meno. Ci sarà un bel mix di ospiti: ex piloti, giornalisti, assessori dello sport, vicesindaco e sindaco. Non mancate, il 30 aprile all'agriturismo Cantine Zuffa".

Se vuoi riascoltare tutta l’intervista telefonica di Carlo Ametrano, è possibile farlo semplicemente cliccando play sul lettore multimediale che segue: http://chirb.it/s3BFeM