Formula Uno, il ricordo dello scrittore stabiese Carlo Ametrano sul pilota brasiliano che avrebbe compiuto 62 anni

Formula Uno: buon compleanno Senna. Gli auguri dello scrittore Carlo Ametrano

Questa mattina abbiamo contatto lo scrittore e giornalista Carlo Ametrano perché sappiamo che oggi, 21 marzo 2022, non è una domenica come le altre. Ricorre infatti il 62° compleanno di Ayrton Senna, l’idolo di tanti sportivi amanti della Formula Uno. E chi meglio di Ametrano, autore del libro “Ayrton… per sempre nel cuore” poteva parlare del pilota.

Con lo scrittore abbiamo infatti toccato tanti argomenti, soffermandoci proprio sull’importanza di Ayrton Senna nella sua vita. “Ricordo ancora quando lo vidi per la prima volta… mi accarezzò. Fu un’emozione indescrivibile, ho ancora i brividi a pensarci. Ad Ayrton devo davvero tutto”.

Carlo sul compleanno di Ayrton ricorda con affetto la figura del campione brasiliano. Senna è stato per lui importante nella vita come oggi. Ne ha fatto una ragione di vita che gli sta dando un successo immenso non solo nazionale ma anche internazionale. “Pensare che il mio libro – afferma lo scrittore in esclusiva – sia arrivato al nipote Bruno, mi rende davvero orgoglioso”.

Non mancheranno le occasioni però per ricordarlo da parte di Carlo che si prepara per il Senna Day. L’evento che svolge ogni anno per ricordare il pilota brasiliano, in programma sabato 30 aprile alle “Cantine Zuffa” di Imola.

Se vuoi riascoltare l’intervista audio svolta questa mattina a Carlo Ametrano, basta cliccare sul link che segue sotto: http://chirb.it/C5peph