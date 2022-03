Formula 1,una strepitosa Ferrari detta legge nelle prove del GP del Bahrain 2022.

Una Ferrari bella e competitiva quella che sul circuito di Sakhir mette tutti in fila con Charles Leclerc. Seconda la Red Bull di Verstappen, terza l’altra rossa di Sainz davanti a Perez. Soltanto in quinta fila la prima Mercedes del sette volte campione del Mondo Hamilton, davanti all’alfa Romeo di Bottas.

Oltre ad essere senz’altro la più bella del lotto, si è dimostrata immediatamente la più competitiva la Ferrari F1-75 che con Charles Leclerc ha conquistato, con un tempo di 1.30.558 , la pole position sul circuito di Sakhir per il Gp del Bahrain, prima prova del mondiale di Formula Uno della stagione 2022.

Un risultato eccellente per gli uomini di Maranello ,se si pensa che al terzo posto in griglia , davanti al neo campione del mondo, Max Verstappen, si è piazzato l’altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz. Inoltre anche 4 motori nelle prime 7 posizioni se si pensa anche al gruppo propulsore del Cavallino rampante a bordo dell’Alfa Romeo. Quarto il messicano Perez sull’altra Red Bull, soltanto quinto il sette volte campione del mondo Luis Hamilton a bordo dell’avveniristica, ma al momento non proprio competitiva, Mercedes. In sesta fila una sorprendete Alfa Romeo con il finlandese, ex Mercedes Valteri Bottas. Dopo aver affilato le armi nelle prime due sessioni di prove , nel Q3 la Ferrari ha dimostrato che il 2022 potrebbe essere finalmente l’anno della riscossa e riscattare le ultime deludenti stagioni. Per il giovane monegasco quella odierna è la decima pole position che lo mette a pari di mostri sacri della F1 come Jean-Pierre Jabouille, Jacques Laffite, John Watson. Al termine delle prove un entusiasta Matteo Binotto che ha dichiarato: “Non era scontata. Si sono tutti impegnati, anche i piloti stanotte. Entrambi hanno fatto una bella qualifica. Nelle curve lente ci comportiamo bene.. Tutto il pacchetto messo insieme si comporta bene, compresi i piloti. Domani la Red Bull sarà fortissima, ma la gara in generale avrà variabili diversi. Guardare la squadra gioire è un grande sollievo. Anche a Maranello avranno gioito. Di seguito la griglia di partenza che domani alle ore 16,00 italiane prenderà il via sul circuito di Sakhir per il GP di Bahrain 2022. – 19 marzo 2022 – salvatorecaccaviello