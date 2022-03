Fondazione Sorrento, raccolti 1.700 euro con l’iniziativa “L’oro di Sorrento per l’Ucraina”

Domenica 27 marzo si è conclusa la raccolta fondi per l’emergenza Ucraina lanciata dalla Fondazione Sorrento di concerto con il Comune di Sorrento, che ha visto la distribuzione dei limoni del giardino di Villa Fiorentino in cambio di un’offerta libera, da devolvere in beneficenza.

Unitamente al denaro raccolto con l’iniziativa “L’oro di Sorrento per l’Ucraina”, è stata aggiunta anche la cifra raccolta con la distribuzione del calendario About Sorrento. La cifra raccolta è quindi pari ad € 1.700 che sono state corrisposte con bonifico alla Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross impegnata in prima linea sul campo del conflitto Russo – Ucraino.

“Una bella ed utile iniziativa da ripetere. Una esperienza resa possibile, tra gli altri, anche dalla partecipazione attiva di Peppe, Nunzia, Mariolina, Antonella”, così ha dichiarato l’A.D. della Fondazione Sorrento Gaetano Milano.