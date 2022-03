Festa di Primavera: a Positano tutto pronto per una domenica con musica, giochi ed intrattenimento in Spiaggia. Dopo il rinvio di ieri, dovuto al maltempo, a Positano è tutto pronto per la Festa di Primavera, una domenica da trascorrere insieme in Spiaggia, con musica, giochi ed intrattenimento.

Foto 3 di 4







“Purtroppo – fa sapere l’amministrazione comunale della perla della Costiera Amalfitana – le condizioni meteo attuali non permettono l’installazione della mongolfiera, ma questo non farà venir meno il divertimento nel suo complesso”.

Tra il Villaggio di Jurassic Park e quello di Mickey Mouse, i giochi della tradizione ed i concerti di Aonna O Mare e del Trio Tarantae il divertimento è assicurato!