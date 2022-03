Festa della Primavera a Positano: ecco la scaletta di eventi per 19 e 20 marzo

Nei giorni a seguire apprezzeremo il risveglio della natura con il canto degli uccelli e i manti erbosi si ricoprono di margherite, trasformando la natura intorno a noi in una tavolozza di colori. La città di Positano, in costiera amalfitana, prepara una festa per sabato 19 e domenica 20 marzo per accogliere la meraviglia della primavera che porta nella città verticale un profumo unico. In realtà occorrerà aspettare il 20 marzo 2022 alle ore 16:32 (data ufficiale nel calendario civile) per dare il benvenuto ufficiale all’inizio della primavera astronomica nel nostro emisfero. Intanto a Positano sono in programma eventi dalle 10 alle 18 per il prossimo sabato e domenica.

PROGRAMMA

Sabato 19 marzo

10:00 – 13:00

15:00 – 18:00

Villaggio Jurassic Park

– Gonfiabili e attrazioni a tema a cura di Azzurra Spettacoli

– Nel pomeriggio Spettacolo con artista di strada

15:00

– Aonna O Mare in Concerto

– Lo Guarracino e altre storie

16:00

Il Volo di Primavera in Mongolfiera a cura dell’Ass. Vivere Paestum

Domenica 20 marzo

10:00 – 18:00

Giochi della Tradizione

Torneo di calcetto, Tiro alla fune, Gioco del fazzoletto, Corsa con i sacchi, Gioco dell’oca animato a cura dell’Associazione Positivity

Villaggio Mickey Mouse a cura di Azzurra Spettacoli

10:00 – 13:00 Villaggio Espositivo

15:00 – 18:00 Animazioni

nel pomeriggio Spettacolo con artista di strada

15:00

Trio Tarantae in Concerto

“feat PeppOh” dal popolare al rap

16:00

Il Volo di Primavera in Mongolfiera

a cura dell’Ass Vivere Paestum