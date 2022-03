Festa della Primavera a Positano: “Circondati dai sorrisi dei bambini”. Abbiamo trascorso insieme una Domenica in compagnia, con tanti giochi, musica ed intrattenimento. Vedere così tanti bambini divertirsi, prendersi per mano e condividere un’intera giornata di divertimento, è per noi tutti sinonimo di grande emozione.

“Personalmente ho voluto trascorrere questa giornata di inizio primavera circondato dai sorrisi dei bambini – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida – perché è a loro che rivolgiamo la nostra attenzione. I più giovani, che con la loro semplicità e naturalezza, sono comunque riusciti a rendere questa giornata solare e splendente”.

Un particolare ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione ai ragazzi dell’Associazione Positivity per il loro prezioso contributo nell’organizzazione della Festa.