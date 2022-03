Fedez racconta la sua malattia: cos’è e cosa può comportare la demielinizzazione. Negli scorsi giorni Fedez ha annunciato di avere un problema di salute. “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare”. Sebbene non ne abbia ancora parlato apertamente, in quanto “In questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”, non mancano le ipotesi.

Qualche anno fa, infatti, Fedez aveva raccontato che gli era stata diagnosticata la demielinizzazione. Durante la sua partecipazione alla trasmissione tv di Peter Gomez La confessione su Nove, aveva svelato: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”.

Spiegato in modo semplice, a causa della demielinizzazione le fibre del sistema centrale sono avvolte da una guaina (quella mielinica, appunto, che è composta da un grasso, la lipoproteina), che accelera la trasmissione degli impulsi nervosi. Quando qualcosa non va e tocca la mielina, questa trasmissione si può bloccare. Un processo di demielinizzazione può essere una conseguenza di malattie infettive, ictus, disturbi metabolici, di ereditate patologierie o anche per l’eccessivo consumo di alcol . Il disturbo più frequente che può causare è la sclerosi multipla.