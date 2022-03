Fasano – Sorrento: già iniziata la prevendita. Mercoledì prossimo il Sorrento scende a Fasano per il turno infrasettimanale della 30esima giornata di campionato. I rossoneri, reduci da uno straordinario poker rifilato al Nola, incontreranno i pugliesi sconfitti per 1-0 dal San Giorgio. Solo 5 punti separano le due compagini impegnate in questo avvincente campionato: i padroni di casa hanno 48 punti, ottenuti grazie a 14 vittorie e 6 pareggi, mentre gli ospiti hanno 43 punti, conquistati con 12 vittorie e 7 pareggi. Intanto è partita la vendita dei biglietti che i campani potranno acquistare dal sito https://www.ciaotickets.com/biglietti/fasano-sorrento-calcio