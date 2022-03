Falso tagliando di revisione dell’auto, denunciato dalla polizia di Sorrento. Lo scorso sabato, gli agenti della Polizia di Stato della Polstrada di Sorrento, durante controlli mirati a garantire la sicurezza stradale, hanno controllato nei pressi dello svincolo di Gragnano sulla statale 145 Sorrentina il conducente di un’auto il quale, alla richiesta di esibire i documenti, ha mostrato una carta di circolazione sulla quale gli operatori hanno notato un tagliando della revisione per l’anno in corso non conforme agli standard imposti dal ministero dei Trasporti.

Inoltre, hanno accertato che il tagliando apposto sul documento era falso e che al veicolo non era stata effettuata la revisione periodica dal 2019.

Per tali motivi il conducente, un 40enne di Gragnano, è stato denunciato per falso con contestuale fermo del veicolo in attesa della prescritta visita di revisione da parte della Motorizzazione.