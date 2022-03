Estate 2022 a Positano: a breve riaprono hotel e ristoranti

L’estate 2022 a Positano è alle porte. A inizio marzo già si respira aria primaverile in costiera amalfitana. Primavera vuol dire giornate di sole, di mare e quindi turismo. Ecco che si parla di riaperture per le strutture alberghiere della perla della costa d’Amalfi.

Syrenuse e Le Agavi

Hotel e ristoranti di Positano dunque riaprono i battenti, a partire dai grandi alberghi come il Syrenuse che si appresta ad ospitare figure di rilievo tra cui alcuni scrittori. Il colosso del turismo di Positano ha optato per una riapertura tra pochi giorni, anticipando di una settimana le riaperture rispetto agli altri. Aspettative molto alte anche per Le Agavi, che si prepara ad affiancare il Syrenuse tra i grandi alberghi che riapriranno nel periodo primaverile.

Il paradosso delle medie strutture

Alcune medie strutture, in realtà, si trovano di fronte ad un paradosso. La voglia intramontabile di riprendere le attività in stallo dal primo lockdown da covid 19, contro la mancanza di personale. E’ proprio quest’ultimo fattore che blocca la riapertura di molti hotel e ristoranti di Positano, che tentano in ogni modo di far circolare la domanda di lavoro sul territorio.