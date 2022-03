Esplode il caso Gergiev, l’amico di Putin con una villa in costiera amalfitana

Dopo il caso del Ravello Festival, come scritto più volte su Positanonews, il nome di Valery Gergiev continua ad essere rimarcato su tutti i media da qualche giorno a questa parte. Il direttore musicale russo di fama internazionale non ha mai nascosto la sua amicizia con Vladimir Putin, nonché responsabile della crisi umanitaria in Ucraina e degli squilibri del mondo intero.

L’omertà gli è costata cara

Gergiev non ha mai commentato la decisione dello “zar” di attaccare militarmente. E questo ha enormemente gravato sulla sua carriera. Questo ha portato all’esclusione di Valery Gergiev dai principali teatri d’Europa, dalla Scala alla Münchner Philharmoniker. Il prossimo potrebbe essere il teatro Galli a Rimini, come scrive Il Resto del Carlino.

La villa ereditata in Costiera Amalfitana

Alcuni anni fa il testamento della vedova Nagae raccontava di una fortuna lasciata in eredità al maestro russo. Da alcune aree campeggio a diverse case, Gergiev pare aver ereditato una ventina di immobili a Milano e altre chicche in Italia. Tra queste, anche una villa in Costiera Amalfitana tra alcune rovine romane e una torre aragonese, probabilmente situata a Positano.