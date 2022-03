Enogastronauta. WELCOME SPRING  al Tarì Art Restaurant di Amalfi

Quando sboccia la primavera è forte il richiamo del mare, e quale posto migliore di Amalfi per godersi una passeggiata spensierati, dal lungomare al borgo, ammirando la maestosità senza tempo del Duomo e dedicandosi una serata speciale per la gioia del palato e dello spirito. WELCOME SPRING è il nome della cena evento che si terrà venerdì 1 aprile alle ore 20.00 proprio ad Amalfi presso il ristorante Il Tarì Art Restaurant.

L’unicità della serata prevede in cucina, oltre allo chef resident Valentino Lucibello, un ospite d’eccezione, la chef Giusy Di Castiglia, per realizzare insieme, a 4 mani, una cena all’insegna della primavera.

Il Tarì Art Restaurant, si presenta elegante, pareti bianche, arcate spesse a dividere la sala e soffitto con volta a botte, dettame delle costruzioni di un tempo, l’arredo moderno ed essenziale ha toni caldi e tocchi d’azzurro a ricordare il mare d’Amalfi; il tutto impreziosito da ceramiche artigianali locali e dalle opere d’arte di artisti contemporanei.

La vivacità creativa dello chef Lucibello, che valorizza i classici dei piatti marinari e si lascia accarezzare dalle influenze mediterranee nel racconto di secoli di storia, per WELCOME SPRING si intreccia con la cucina della partenopea Giusy Di Castiglia, che si rivela espressiva ed in continua evoluzione, ricca di sapori a tratti mitigati, in una percezione verticale, crescente e armoniosa, che rende emozionale ogni suo piatto, presentato in modo essenziale per far risaltare cromaticità e consistenze.

Il focus de Il Tarì Art Restaurant è di portare in tavola piaceri semplici dai sapori autentici, frutto dell’incontro tra le tecniche e creatività, tra le migliori materie prime e la capacità di trattarle adeguatamente per meglio esaltarne le peculiarità, propositi che sposano perfettamente la cucina della chef Di Castiglia.

WELCOME SPRING una serata che segue la filosofia del padrone di casa Bartlomiej Pazderski, appassionato di vini, il quale ha personalmente abbinato i vini in degustazione con i piatti.

La cantina partner dell’evento è Cantine San Marzano, nata nel 1962 grazie all’unione di 19 vignaioli. L’azienda che prende il nome dal piccolo paese in provincia di Taranto, nel centro della DOP Primitivo di Manduria, una striscia di terra tra i mari che bagnano la Puglia, oggi vanta 120 ettari dominati da una Masseria del XVI secolo che si scorge passeggiando tra gli interminabili filari di vite.

WELCOME SPRING

Giusy Di Castiglia e Valentino Lucibello

MENU

Benvenuto

Calamaretto alla griglia ripieno di melanzane e peperoni arrostiti, salsa salmoriglio e mandorle limonate

Candela spezzata a mano, vellutata di broccolo alla Colatura e spuma di caciocavallo allo Sfusato Amalfitano

Voulevant di pesce bandiera al forno, friggitelli pepe e grana e chantilly salata piccante

AVANT DESSERT

Madeleine al Grand Marnier, scorzetta d’arancia candita e morbido fondente

DESSERT

Sfogliatella Di Castiglia

VINI IN ABBINAMENTO

CANTINE SAN MARZANO

-EDDA Bianco Salento IGP annata 2020

-TRAMARI ROSE’ Primitivo Salento IGP annata 2021

-TALO’ Primitivo di Manduria DOP annata 2020

-11 FILARI Primitivo di Manduria DOCG annata 2017

Costo a persona cena e vini inclusi 55 Euro

Per info e prenotazioni:

Il Tarì Art Restaurant

Via Pietro Capuano, 9/11

Amalfi- SA

Tel. 089 871 832