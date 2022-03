Elezioni Consiglio Metropolitano di Napoli: i voti per i candidati della Penisola Sorrentina. Sono stati diffusi i risultati conseguiti dai candidati in corsa per il Consiglio Metropolitano di Napoli, tra i quali, ovviamente, anche quelli ottenuti dagli amministratori della Penisola Sorrentina, che riportiamo di seguito.

Giuseppe Tito sindaco di Meta (Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana) 2.229

Giuseppe Aiello sindaco di Vico Equense (Forza Italia) 1.254

Luigi Di Prisco consigliere comunale di Sorrento (Napoli Metropolitana) 552

Biancamaria Balzano consigliere comunale di Meta (Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana) 38

Elvira De Angelis consigliere comunale di Sorrento (Napoli Metropolitana) 0

Tra questi, il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, è stato riconfermato nel Consiglio Metropolitano di Napoli.

Il sistema si avvale del meccanismo del voto ponderato per cui le preferenze hanno un peso specifico differente a seconda della popolazione del Comune amministrato da chi ha espresso il proprio voto.