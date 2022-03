Elezioni Consiglio Metropolitano di Napoli: i risultati. Confermato il sindaco di Meta, Giuseppe Tito. È terminato lo spoglio delle elezioni per il Consiglio Metropolitano di Napoli. Hanno votato 1.446 su 1.493 aventi diritto, pari al 96,85%. Gli amministratori dei 92 Comuni dell’ex Provincia sono stati chiamati alle urne per eleggere i 24 consiglieri che, insieme al sindaco Metropolitano (il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi) compongono il Consiglio Metropolitano del capoluogo partenopeo.

A lavorare col sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi saranno 7 esponenti del Pd: Giuseppe Cirillo, Antonio Sabino, Giuseppe Tito, Marco Del Prete, Luciano Borrelli, Carmine Lo Sapio e Giuseppe Bencivenga. Stesso numero anche per la lista Napoli Metropolitana: Dionigi Gaudioso, Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Giovanna Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi. Tre invece coloro che sono stati eletti nelle fila del M5S: Salvatore Flocco, Salvatore Cioffi e Salvatore Pezzella. Due i rappresentanti di Forza Italia: Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi. Uno ciascuno per Fratelli d’Italia, Giuseppe Nocerina, Lega, Domenico Alaia Esposito, Azione, Domenico Marrazzo, Grande Napoli, Luigi Grimaldi, e per la lista di Catello Maresca eletto Vincenzo Cirillo.

Il risultato elettorale delle singole liste vede il seguente scenario: