Educazione stradale: a Vico Equense i caschi bianchi incontrano gli studenti. Rispetto delle regole, sicurezza alla guida e bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza. Questi e altri temi sono stati affrontati durante l’incontro tra gli studenti dell’istituto alberghiero De Gennaro, diretto dal preside Salvador Tufano, e la polizia municipale di Vico Equense, guidata dal comandante Ferdinando De Martino. È il primo di una serie di appuntamenti sull’educazione stradale organizzati dalla docente Annamaria Buonocore che coinvolgono gruppi di alunni di differenti fasce d’età. Ieri, presso la sala consiliare del Comune, si sono seduti gli studenti di seconda B e seconda F. «È importante che voi giovani comprendiate il rispetto dei beni comuni, oltre che delle norme in materia di sicurezza stradale – ha spiegato De Martino – Qualche mese fa piazza Siani è stata imbrattata con uno spray rosso. Attraverso un’indagine siamo risaliti all’autore: è una persona più o meno della vostra età. Non abbiamo inflitto particolari sanzioni, ma abbiamo intrapreso un percorso di incontri per educare il soggetto. La cosa più importante è fargli capire perché ha sbagliato affinché non commetta altri errori». Previste ulteriori sorprese nei prossimi mesi. «Se il Covid consentirà – ha concluso De Martino – andremo a Pontecagnano così potrete assistere all’attività con gli elicotteri».

Fonte Il Mattino