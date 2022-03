Eduardo Estatico: cambio di casacca al ristorante stella Michelin Maxi dell’Hotel Capo La Gala di Vico Equense

Lo chef, classe 1985, ha lasciato la cucina del The Britannique Naples, Curio Collection by Hilton, per far rotta sul ristorante in Costiera Sorrentina. Dirigerà dunque le cucine della struttura della Famiglia Acampora. Estatico sostituisce lo chef Alfonso Crescenzo, già stella Michelin presso il Pietramare Natural Food Restaurant (KR), che era arrivato al Maxi la primavera scorsa.

Il ristorante Maxi è uno dei molti ristoranti stellati della Penisola Sorrentina e ha conquistato il riconoscimento della Rossa nel 2009.

Eduardo Estatico nell’annunciare il nuovo incarico al Maxi ha ringraziato la proprietà ed il management del The Britannique per avergli dato la possibilità di vivere una bella esperienza.

“Proseguo il mio percorso che da sempre affronto con amore, impegno e professionalità, cosciente delle nuove e stimolanti sfide che mi si presenteranno in questa cornice da sogno nel cuore della Penisola Sorrentina”, ha commentato. “Mare e colori della natura, saranno per me una continua ispirazione per fondere tecnica, conoscenza e tutela dell’ambiente”. Eduardo Estatico, dopo il diploma all’Istituto Alberghiero, si è specializzato alla Scuola internazionale di cucina italiana Alma. Negli anni ha maturato numerose esperienze in ristoranti e Hotel di lusso in Italia come al Jk di Capri e all’estero.

ne parla Scatti di gusto e da Positanonews ed Enogastronautanews non possiamo non dare i nostri auguri a una nuova avventura nella costa di Sorrento