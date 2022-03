Terza in classifica con 43 punti: ecco la prossima avversaria del Vico Equense. Sabato alle 15, al Comunale di Massaquano, arriva la Scafatese. Una big di tutto rispetto che sta facendo un campionato strepitoso ma che, nell’ultima gara, è stata fermata in casa dal San Marzano, seconda in classifica a 5 punti di distacco. Per gli azzurro-oro non sarà facile, ma bisognerà provare a dare continuità alle ultime 3 ottime prestazioni che hanno prodotto due vittorie, col Calpazio e col Buccino Volcei e un pareggio con il Costa d’Amalfi.