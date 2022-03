Eboli, distributore di benzina in tilt: in tanti ne approfittano e fanno il pieno gratis

Nella giornata di ieri un distributore di benzina sito ad Eboli, tra località Tavernova e Santa Cecilia, a causa di un guasto improvviso, è andato in tilt erogando carburante in modalità self-service senza la necessità di pagare. Bastava, infatti, estrarre la pistola erogatrice per poter ottenere il diesel o la benzina gratis. In tanti ne hanno approfittato per fare il pieno oppure per riempire delle taniche senza pagare nulla.

A rendersi conto del malfunzionamento un automobilista di passaggio ma, in brevissimo tempo, la notizia si è diffusa facendo accorrere gente da ogni parte, in macchina o a piedi.

Il guasto ha causato ai proprietari del distributore un danno che ammonta a circa 20.000 euro. Inoltre, le persone che hanno “approfittato” della situazione sono colpevoli del rato di furto e, dopo la denuncia sporta dal titolare della pompa, le forze dell’ordine stanno visionando le immagini registrare dalle videocamere di sorveglianza per cercare di risalire all’identità di coloro che hanno prelevato il carburante in modo truffaldino.