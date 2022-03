Eboli / Battipaglia, maxi incendio nella zona industriale nella zona PIP di Eboli, a confine con la zona industriale di Battipaglia, in via precauzionale invito i cittadini a tenere finestre e infissi chiusi a causa dei fumi provenienti dal rogo da Salerno al Cilento

Massima attenzione!

A dichiararlo la sindaca di Battipaglia Cecilia FranceseMassima allerta ad Eboli dove, per cause ancora da accertare, è scoppiato un vasto incendio nella zona Pip in via Maestri del Lavoro, al confine con la zona industriale di Battipaglia.

“Invito la popolazione a tenere finestre ed infissi chiusi, a causa dell’emissioni di fumi provenienti dall’incendio e utilizzare la massima prudenza”, ha dichiarato il sindaco di Eboli, Mario Conte, rivolgendosi ai cittadini.

Lo stesso appello è arrivato anche dalla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese: “A causa di un incendio sviluppatosi nella zona PIP di Eboli, a confine con la zona industriale di Battipaglia, in via precauzionale invito i cittadini a tenere finestre e infissi chiusi a causa dei fumi provenienti dal rogo. Massima attenzione!”.