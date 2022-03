Earth Hour 2022 a Positano, si spegneranno le luci alla Casa Comunale

Earth Hour 2022: questa sera sabato 26 marzo la Casa Comunale di Positano in Costiera amalfitana spegnerà le luci. La sera di sabato 26 marzo 2022 alle ore 20.30 il Comune di Positano, in Costiera Amalfitana, spegnerà le luci che illuminano la Casa Comunale per aderire all’evento del WWF “Earth Hour 2022”, l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico.

La cittadinanza è invitata ad aggregarsi all’iniziativa spegnendo le luci delle abitazioni allo stesso orario.