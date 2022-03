È tempo di derby, sabato alle 15 Massa Lubrense – San Vito Positano

È tempo di derby, sabato alle ore 15 Massa Lubrense – San Vito Positano. Cresce l’attesa per il derby di sabato prossimo al Cerulli di Massa Lubrense. In campo la capolista Massa ospiterà il San Vito Positano di mister Gargiulo. Obiettivi importanti per entrambe le compagini: i padroni di casa cercheranno di conquistare i 3 punti per assicurarsi al più presto la promozione, mentre i giallorossi vorranno vincere per sperare nei playoff. Un altro importante big match della giornata riguarderà il Givova Capri Anacapri, ospite del Santa Maria la Carità.