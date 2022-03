E’ nata Giulietta, Valentino Rossi è diventato papà

Valentino Rossi è diventato papà. Questa mattina è nata Giulietta, il frutto del suo amore con la compagna Francesca Sofia Novello.

L’annuncio su Instagram con una foto in bianco e nero del piedino della neonata accompagnata dalla frese: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo. Benvenuta Giulietta Rossi”.

La nascita della bimba arriva nel giorno in cui riparte il circus del Motomondiale in Qatar, per la prima volta da 26 anni a questa parte senza il campione di Tavullia. Tra i primi a fare gli auguri social alla coppia Cesare Cremonini e Fabio Quartararo.