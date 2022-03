È il giorno del derby, il Sorrento esce sconfitto dal Paudice del San Giorgio

È il giorno del derby San Giorgio – Sorrento. Al Paudice arrivano i costieri, reduci dalla vittoria contro il Molfetta, ad affrontare i granata, che nelle ultime 4 gare hanno conquistato un solo punto. Pronti via e le prime occasioni sono degli ospiti, con Romano e Ripa che si rendono pericolosi, ma concludono con un nulla di fatto. Alla mezz’ora si vede il San Giorgio con Caprioli che, su punizione, sfiora l’incrocio dei pali. Il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa si invertono le parti: i padroni di casa spingono con Scalzone che trova un provvidenziale Gargiulo; i rossoneri rispondono con Virgilio che manda alto sopra la traversa. Granata in forcing alla ricerca del vantaggio e al 74′, complice una mischia in area, Mancini porta il San Giorgio in vantaggio. Il Sorrento esce sconfitto dal derby: San Giorgio – Sorrento termina 1-0.