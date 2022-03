Due anni fa l’Italia entrò in lockdown, Positanonews non si è mai fermata, la Pasqua a Sorrento con i militari e Amalfi

Era il 9 marzo 2020 quando Conte annunciò il lockdown in Italia ⁣⁣⁣ “Siamo consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini, ma tempo non ce n’è. Le nostre abitudini vanno cambiate ora e dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia.”⁣⁣⁣ . Positanonews non si è mai fermata, siamo sempre stati in strada a documentare tutti i giorni il lockdown per la pandemia da Coronavirus Covid – 19, la spiaggia deserta a Positano, la Pasqua a Sorrento con i militari, ad Amalfi l’inchiesta con i colleghi di televisioni nazionali sull’Ospedale di Pogerola e sempre sul fronte anche ai Covid Centre di Boscotrecase e la situazione che sia in provincia di Salerno che Napoli e in Campania non era così come la descrivevano, tanti sono stati lasciati morire ..Inoltre i collegamenti in streamyard con tutto il mondo, il TG con il report Covid quotidiano, la diretta con i colleghi di Bergamo news. Un lavoro incredibile e in Costa d’ Amalfi e Sorrento eravamo gli unici a girare e a documentare . Non abbiamo scritto un libro, la nostra vita è un libro è tutto in rete .