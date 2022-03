Doppio stato di emergenza fino al 31 marzo: Accoglienza Profughi e Pandemia, un connubio esplosivo a cui prestare molta attenzione

Dall’Ucraina sono già fuggiti in 368 mila e il numero continua ad aumentare, secondo alcune stime se il conflitto si prolungherà i profughi potrebbero diventare quattro milioni.

In Italia ne sono arrivati già circa un migliaio, per lo più donne e bambini, quasi tutti diretti a casa di familiari o amici che nel nostro Paese vivono e lavorano. L’associazione Italia-Ucraina stima in 800-900 mila i profughi che potrebbero cercare rifugio nel nostro Paese, ma in realtà è impossibile prevedere quanti saranno effettivamente, coloro che nelle prossime settimane potrebbero arrivare.

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato su RaiNews 24, ha espresso preoccupazione in merito al problema della sicurezza anti-Covid in Italia e dell’accoglienza dei profughi della guerra tra Ucraina e Russia, raccomandando “grandi campagne vaccinali all’arrivo”, possibilmente nei punti di transito.

Ricorda che purtroppo “Queste popolazioni sono scarsamente vaccinate” così come in generale in tutti i Paesi dell’Est, dove la percentuale di copertura vaccinale contro il coronavirus pandemico, non supera il 60%.

C’è bisogno di cautela e di proteggere sia loro che noi, per evitare di rimettere in circolazione il virus in maniera ancora più forte di quanto in questo momento sia in Italia, dove circa 5 milioni di persone non sono ancora vaccinate.

La guerra in Ucraina-Russia è una tragedia che si sovrappone a quella della pandemia covid, perché in entrambi i paesi il virus continua a circolare incontrastato. Il Covid-19 in Russia ha fatto una strage, anche perché la chiesa ortodossa ha fatto una campagna attiva sconsigliando il vaccino, e per questo hanno avuto centinaia di migliaia di morti.