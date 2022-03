Dopo 5 vittorie consecutive arriva la sconfitta per la Folgore Massa. Dopo 15 giorni di stop forzato, al Palasport William Ingrosso di Taviano, la Folgore Massa scende in campo contro il Galatina. Primo set favorevole ai ragazzi di coach Esposito che chiudono con il risultato di 21-25. Non sempre, però, chi ben comincia è a metà dell’opera perché i successivi 3 set sono dei padroni di casa, che chiudono a 25-21, 25-17 e 25-21. Quattro partite da giocare di cui una da recuperare per concludere questo campionato e il giusto sprint da ritrovare a partire da domenica prossima alle 16, quando ad Agerola arriva l’Aci Castello.