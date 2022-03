Domenica prossima il Napoli di Spalletti, Primavera e Femminile affrontano il Milan. Un simpatico aneddoto accomuna le tre squadre azzurre partenopee. In campo domenica sera allo stadio Maradona ci sarà il big match tra le due capolista. Uno scontro scoppiettante ed interessante anche per tutto ciò che si sta preannunciando. La curva b, attraverso un comunicato, rende nota la vistosa presenza dei sostenitori, che dovranno portare sciarpe e bandiere e cantare incessantemente cori: “È giunto il tempo di serrare i ranghi e tornare quelli di un tempo. Rendiamo omaggio al valore tecnico e morale di una squadra che, nonostante le difficoltà fisiche e la quasi totale assenza di supporto da stadio per le vicissitudini che sappiamo, ha onorato al meglio quei sacri colori che decorano le nostre consunte bandiere”. Inoltre il match sarà arbitrato da Orsato con Valeri al Var e questa notizia ha posto qualche interrogativo nei tifosi, visti i precedenti nel 2018. Ma lo scontro tra azzurri e rossoneri partirà già la mattina quando il Napoli Primavera, alle 10:45, incontrerà il Milan di Federico Giunti reduce da una brutta sconfitta con l’Atalanta. Nella stessa giornata poi, alle 14:30 il Napoli Femminile di Castorina sarà in trasferta allo Stadio Briantea di Monza per la decima giornata di campionato contro il Milan di Maurizio Ganz.