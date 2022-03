Domani Sorrento Juniores – San Giorgio, mister Russo: “Il campionato però non finirà in nessun caso sabato”

Domani Sorrento Juniores – San Giorgio. Scontro ai vertici domani alle 15:30 allo Stadio Italia, dove il Sorrento Juoniores ospiterà il San Giorgio. Partita importante ma non decisiva per mister Russo che la presenta così: “Finalmente questa fatidica giornata sta per arrivare, sappiamo di affrontare una squadra forte come abbiamo visto all’andata quando hanno rimontato due reti e pareggiato. Quindi stiamo lavorando con grande attenzione per preparare al meglio una sfida importante”. Poi la richiesta alla squadra: “Non snatureremo il nostro gioco e non cambieremo la nostra mentalità, è quello che sto chiedendo alla squadra in considerazione anche del fatto che ci sarà una bella cornice di pubblico ed il supporto della gente va onorato con una prestazione all’altezza. Il campionato però non finirà in nessun caso sabato e questo è importante che lo sappiano tutti, anche i miei calciatori che vorranno però approfittare del turno interno. Che vinca il migliore, ma noi dovremo essere gagliardi e grintosi”.