Domani sera big match al Maradona, Gaetano Mastellone: “Vogliamo uno stadio tutto azzurro”

Domani sera big match allo Stadio Maradona: il Napoli di Spalletti ospiterà il Milan di Pioli per uno scontro tra capolista. Intervenuto ai microfoni di Radio Vikonos, il commendatore Gaetano Mastellone, presidente del Club Napoli Città di Sorrento, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Per l’occasione vogliamo uno stadio Maradona tutto azzurro, il Napoli vincerà (sorride ndr) anche se è una partita difficile tra due squadre in forma – esordisce -. Non sono un allenatore, ma suggerisco l’attenzione sulla fascia Leao – Theo Hernandez, che sono molto veloci – continua – . Poi speriamo di tornare a casa felici e di portarci questo entusiasmo fino a venerdì prossimo”. Venerdì 11 marzo, infatti, ci sarà la presentazione del libro Storia del Napoli, una squadra, una città una fede, scritto da Gigi di Fiore e promosso proprio dal Club Napoli Città di Sorrento. Un incontro tra appassionati della maglia azzurra che avverrà al Ristorante Zi’Ntonio a partite dalle 18:30. Con il moderatore Antonino Siniscalchi dialogheranno il commendatore Mastellone, Francesco De Luca, responsabile dei servizi sportivi a “Il Mattino”, Alfonso Iaccarino, chef stellato del “Don Alfonso” e Paolo Torino, editore a “Canale 21”.