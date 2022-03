Divieto di sosta a Positano: rimozione delle auto con la gru. L’Amministrazione Comunale di Positano, in Costiera Amalfitana, ha informato i cittadini, con la pubblicazione dell’ordinanza n.20 del 24 marzo 2022, del ripristino della segnaletica orizzontale usurata lungo Viale Pasitea, Via C. Colombo, Via Corvo, località Montepertuso e Nocelle.

Per questo motivo, in data di oggi, lunedì 28 marzo 2022, vigerà il divieto di sosta, con rimozione forzata e presenza del carro attrezzi sul posto, dalle ore 6.00 alle ore 20.00 da Viale Pasitea n.325 (Bivio Chiesa Nuova) a Viale Pasitea n.310 (Hotel Gabbiano).

Ed il carro attrezzi è già entrato in azione nella giornata di oggi. Intenso lavoro della Polizia Municipale, intenta nel far rispettare l’ordinanza.

Ricordiamo di seguito gli altri giorni e le strade in cui vigerà il divieto di sosta: