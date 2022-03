Diventa virale la foto della piccola ucraina accolta a Piano di Sorrento. Questa mattina il portale online Tuttosanità ha riportato la storia di una bambina fuggita dall’Ucraina che ha trovato ospitalità a Piano di Sorrento. Di seguito proponiamo il pezzo a firma di Miriam Perfetto, mentre nella foto in alto si vede la piccola abbracciata al suo orsetto in un’immagine diffusa dalla Rai che ha fatto il giro del mondo.

Questo articolo è corredato da una immagine che ha fatto il giro del mondo, si tratta di una bambina immortalata dalla tv mentre scappava con la sua mamma dalla Ucraina per scampare alla guerra. Un lungo e stancante viaggio che è terminato in penisola sorrentina.

La bimba, età nove anni, E.P. le sue iniziali, è stata subito accolta dal team docente della scuola paritaria San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, rappresentata da don Pasquale Irolla, sacerdote carottese. Le maestre, coordinate dalla direttrice didattica, ben conoscevano la circolare ministeriale del quattro marzo 2022 avente per oggetto “Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla riflessione pedagogica e didattica delle scuole”.

Il documento, più che dare indicazioni, cerca di fornire qualche spunto di riflessione per poter organizzare nel miglior modo possibile le attività di accoglienza. Secondo il ministero si tratta di mettere in atto una vera e propria “pedagogia dell’emergenza” in modo da offrire risposte flessibili, tempestive, centrate sui bisogni reali. Ed è proprio quello che è stato fatto dalle maestre della scuola San Michele su richiesta dell’assessore alle Politiche sociali dell’amministrazione comunale, Pinella Esposito che, coadiuvata da Sonia Staiano, ha risposto positivamente a Luisa Bevilacqua, presidente del Cif comunale di Piano di Sorrento che tiene a cuore l’integrazione scolastica dei piccoli profughi.