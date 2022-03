Distretto del commercio a Massa Lubrense: manifestazione di interesse. Si parte con il Distretto del Commercio. E’ stato pubblicato, infatti, sul sito istituzionale del Comune di Massa Lubrense l’avviso pubblico predisposto dal responsabile del servizio Rosario Acone. Il bando fa seguito alla Delibera di Giunta proposta dall’assessore al commercio Giovanna Staiano che sancisce la costituzione del Distretto del commercio.

“Il Distretto -dichiara l’assessore Giovanna Staiano- costituisce uno strumento di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio inteso come fattore determinante di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali, finalizzato alla costruzione di strategie comuni e sinergiche tra le imprese, le istituzioni pubbliche e gli attori sociali.”

Tutti i soggetti interessati alla partecipazione nella costituzione del Distretto entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso devono far pervenire proposte, suggerimenti attraverso una formale volontà di collaborazione, all’indirizzo mai del Comune”.