Dall’Ucraina il maestro di Cannavacciuolo, lo chef Giosuè Maresca: “Russi hanno preso la centrale nucleare” AUDIO

Proseguono gli aggiornamenti dall’Ucraina con Giosuè Maresca, lo chef originario di Vico Equense che attualmente si trova a Enerhodar, una città industriale dell’Ucraina sud-orientale nell’oblast’ di Zaporižžja a tre ore dalla Russia e vicina alla Turchia. Giosuè Maresca è un noto chef, maestro anche del mitico Antonino Cannavacciuolo quando studiava all’Alberghiero di Vico.

Giosuè Maresca: situazione allarmante

Stanno conquistando la centrale. E’ questo il messaggio d’allarme di Giosuè Maresca. La centrale nucleare di Enerhodar è ormai da ore nel mirino dei russi. Da me non stanno sparando, qui vicino stanno massacrando anche civili – ci ha raccontato Giosuè. Stamattina hanno sparato in una caserma vicino Kiev, sono morti 80 soldati in una volta. Molta gente faceva la fila per avere il pane, come i vecchi discorsi che facevano i nostri genitori. La gente cerca di accaparrarsi quanto più possibile. Il sindaco ha avvisato che a momenti staccheranno la connessione internet.

Dalla Russia: centrale presa

La Russia ha annunciato che i suoi militari hanno preso il controllo dell’area intorno alla centrale. Lo ha riferito l’Agenzia internazionale per l’energia atomica con sede a Vienna, organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. L’Aiea ha ricevuto una lettera da Mosca in cui si afferma che il personale dell’impianto di Zaporizhzhia ha continuato il suo “lavoro per garantire la sicurezza e che i livelli di radiazioni rimangono normali”.

Audio di Giosuè Maresca del primo marzo 2022