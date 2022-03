Dal Salernitano un’ambulanza in dono agli ucraini. La Protezione Civile “G.O.P.I. Anpas” di Caggiano, nel Salernitano, ha deciso di omaggiare il popolo ucraino con un dono prezioso: domani, infatti, un’ambulanza partirà in direzione Ucraina

L’ambulanza, omologata per gestire qualsiasi tipo di emergenza, è fornita di ogni tipo di attrezzatura medica soprattutto di tipo rianimativo, per scenari di guerra. Questo speciale equipaggiamento è frutto di numerosi enti tra cui il Comune di Caggiano, la Fondazione San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra e Rotary Club di Salerno.

Verranno inoltre inviati in Ucraina, insieme all’ambulanza, anche viveri e medicinali. Un gesto di solidarietà dunque quello dei cittadini e degli enti del salernitano per aiutare tutti coloro che stanno vivendo la guerra.

Moltissimi, infatti, sono stati i gesti di umanità e solidarietà del popolo italiano. Numerose le famiglie che hanno fatto richiesta per ospitare i profughi in fuga da una terra dilaniata dall’imperversare della guerra.

Sono più di 100mila, infatti, i rifugiati attesi in Campania secondo le stime di Comune e Coordinamento dei consoli diplomatici esteri in Italia. Anche la Costiera amalfitana si è mobilitata per accogliere ed aiutare in questo difficile momento storico organizzando raccolte di beni primari da inviare in Ucraina.