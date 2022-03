Da Vico Equense l’aggiornamento sull’emergenza Ucraina: le informazioni per i cittadini. La guerra in Ucraina non ci permette di rallentare il passo. Al termine di una riunione con Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine, i parroci della comunità di Vico Equense e un coordinamento dei Medici di base, è stato fatto il punto della situazione, con l’obiettivo di coordinare i vari enti coinvolti nell’accoglienza dei profughi di guerra.

Alcune informazioni utili:

Tutti i cittadini che vorranno mettere a disposizione abitazioni e posti letto possono inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica parrocchiasanticiroegiovanni@gmail.com comunicando la propria adesione. Sarà poi cura della Caritas parrocchiale, contattare successivamente i cittadini, in caso di necessità.

Qualora siano appena arrivati profughi sul territorio bisogna seguire poche semplici indicazioni: recarsi presso gli uffici della Polizia Municipale di Piazzale Siani. Saranno gli agenti ad occuparsi del censimento dei nuovi arrivi e di effettuare comunicazioni alla Questura di Napoli e al Distretto Sanitario Locale, che a loro volta convocheranno i profughi per sottoporli a test antigenico per Covid-19 ed eventualmente al vaccino. Sarà fornito loro un codice per poter accedere ai servizi primari di medicina generale.

𝗢𝗰𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝘂𝗴𝗶𝗮𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗲𝘀𝗲, 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗰𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗶ù 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲.