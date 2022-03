Da Sorrento una pizza pro Ucraina: il sindaco Massimo Coppola ed il pizzaiolo Antonino Esposito per una raccolta fondi

Solidarietà. Da Sorrento, una pizza pro Ucraina. Il sindaco Massimo Coppola e il pizzaiolo Antonino Esposito per una raccolta di fondi. Iniziativa anche a Villa Fiorentino, con protagonisti i limoni

Il Comune di Sorrento e il ristorante “Antonino Esposito pizza e cucina” insieme, per un progetto di solidarietà a favore dell’Ucraina devastata dalla guerra.

Mercoledì 30 marzo, a pranzo, sarà possibile partecipare all’iniziativa, recandosi al locale di Marina Piccola, ed ordinare una pizza Margherita, una bibita e un caffè al costo di 15 euro. L’intero ricavato sarà destinato ad aiutare la popolazione ucraina.

“Insieme ad Antonino Esposito abbiamo pensato di dare vita a questo appuntamento – spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Un modo per raccogliere aiuti che, ci auguriamo possano, in qualche modo alleviare le sofferenze di un popolo che sta subendo privazioni e devastazioni”.

Una iniziativa che i promotori sperano possa essere replicata anche da altre pizzerie.

“Insieme a tutta la mia brigata, abbiamo deciso di tenere aperto il locale nel giorno di chiusura, per offrire il nostro piccolo contributo di solidarietà – interviene il maestro pizzaiolo Antonino Esposito – Grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione i propri canali di comunicazione, speriamo che questa idea venga raccolta anche da altri pizzaioli, di tutta la Campania, e non solo, per organizzare raccolte di fondi in grado di aiutare soprattutto tante mamme e bambini”.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il recapito telefonico 08119005967 oppure la mail pizzaecucina@antoninoesposito. it

Intanto, il Comune di Sorrento, insieme alla Fondazione Sorrento, hanno dato vita anche ad un’altra raccolta di fondi che avrà protagonisti i limoni del giardino di Villa Fiorentino. Nelle domeniche 13, 20 e 27 marzo, dalle ore 10 alle 13, tutti coloro che faranno un’offerta a favore della popolazione ucraina, riceveranno un sacchetto di agrumi. Informazioni allo 0818782284 oppure alla mail info@fondazionesorrento.com