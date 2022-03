Da Piano di Sorrento al Time , le bambine dell’Ucraina simbolo della resilienza contro la guerra . Questa mattina la notizia della bimba, apparsa in una famosa foto sulla Rai, che è arrivata ospite in Penisola Sorrentina, ma non solo. Le bambine ucraine sono una grande arma contro la guerra che la Russia ha intrapreso contro il popolo fratello dell’Est, un’arma di pace .

Il sorriso delle bimbe ucraine simbolo di resilienza

Coì il sorriso di una bambina diventa il simbolo della resilienza dell’Ucraina. Un sorriso che l’artista francese JR ha letteralmente srotolato in piazza dell’Opera a Leopoli, dove ha steso il gigantesco ritratto della piccola. Suggestiva l’immagine immortalata dall’alto, che è diventata la copertina del settimanale americano “Time”.