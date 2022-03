Da Piano di Sorrento a Positano: carabinieri sequestrano decine di motociclette

I carabinieri di Piano di Sorrento e Positano hanno effettuato, nel corso di questa domenica, un maxi sequestro per quanto concerne i mezzi a due ruote. Gli uomini dell’arma tra la costa di Sorrento e Amalfi hanno sequestrato decine di motociclette. E’ proprio nel fine settimana che gli appassionati di motociclismo si radunano e si dedicano ad uscite fuori porta per approfittare dell’arrivo della primavera. Approfittando di ciò, i carabinieri hanno messo in atto controlli a tappeto per garantire la sicurezza nelle strade, che nelle giornate primaverili pullulano di auto, bus turistici e moto. Dalle verifiche effettuate sono emerse alcune irregolarità che hanno portato al sequestro di decine e decine di motociclette.