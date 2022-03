Da oltre un mese i Comuni di Sant’Agnello e Vico Equense non comunicano i dati Covid. Un silenzio inaccettabile

In questo ultimo mese si sta registrando una netta diminuzione dei casi di positività a livello nazionale e regionale. Il Covid-19 sta frenando la sua corsa anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina grazie anche alla grandissima percentuale di popolazione che ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione.

Tutto lascia presagire un graduale ritorno alla normalità pur con la necessità di continuare ad essere prudenti. Perché, al momento, si può sicuramente parlare di una diminuzione dell’aggressività del virus che, però, continua a circolare.

Noi di Positanonews abbiamo seguito sin dall’inizio la situazione epidemiologica con particolare riferimento ai comuni della costiera amalfitana e penisola sorrentina, aggiornando i report quotidiani sull’andamento dei contagi e delle guarigioni per fornire un quadro generale ai nostri lettori.

Purtroppo dobbiamo segnalare la grava mancanza delle comunicazioni da parte dei comuni di Sant’Agnello e Vico Equense che da tempo non rendono nota la situazione epidemiologica nel proprio territorio. Nello specifico il comune di Sant’Agnello ha reso noto l’ultimo bollettino il 17 gennaio con un totale di positivi pari a 449 mentre l’ultimo aggiornamento del comune di Vico Equense risale al 25 gennaio con un totale di contagi pari 878.

Siamo certi che i numeri siano calati e riteniamo che renderlo noto ai cittadini sarebbe comunque importante per dare loro una buona notizia.

Per un periodo riconosciamo di aver “attaccato” il Comune di Piano di Sorrento soprattutto per la gestione della campagna vaccinale ma allo stesso oggi riconosciamo, dopo un periodo di difficoltà, di aver organizzato al meglio il centro vaccinale ed inoltre il merito di una puntuale e chiara comunicazione sui dati Covid coadiuvata anche da grafici esplicativi e dettagliati sull’andamento dei contagi e vaccini.

Ora non possiamo fare a meno di evidenziare la grave carenza di comunicazione da parte dei comuni della penisola sorrentina guidati dal sindaco Piergiorgio Sagristani e dal sindaco Giuseppe Aiello.

Un silenzio così lungo è inaccettabile ed ingiustificabile. Chiaramente non si pretende di ottenere comunicazioni giornaliere ma di seguire l’esempio dei comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento e Meta che pubblicano i report informativi sulla situazione epidemiologica in modo costante.

I cittadini hanno il diritto di sapere quale sia la reale situazione nel proprio comune e la comunicazione dei dati epidemiologi. Ricordiamo tra l’altro che il primo cittadino è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e dovrebbe, quindi, assicurarsi che le comunicazioni avvengano in modo corretto e regolare.

Auspichiamo che al più presto venga interrotto questo lungo silenzio e si riesca finalmente a conoscere gli aggiornamenti dei contagi nelle città di Sant’Agnello e Vico Equense anche alla luce degli ultimi dati che erano effettivamente preoccupanti visto l’elevato numero dei positivi.

Il nostro non vuole essere un attacco alle amministrazioni ma semplicemente una voce a favore dei cittadini in questo momento sanitario così delicato.