Da Israele a Positano, due turisti: “Tanta ospitalità e buon cibo”

Questi due israeliani di nome Diahel e Amir sono approdati a Positano dopo lo scalo a Roma e, come raccontano, hanno raggiunto Napoli e poi la città verticale. Abbiamo avuto l’occasione di intervistare due turisti insoliti per la costiera amalfitana che solitamente è invasa di amanti del mare. Diahel e Amir invece adorano la montagna, e non potevano scegliere momento migliore per venirci a trovare tra i colli imbiancati dalla neve. Siamo arrivati due settimane fa da Israele a Roma e poi abbiamo preso l’auto e da Roma a Napoli – raccontano i due. Poi abbiamo dormito fuori, ora siamo qui tra le bellissime montagne e villaggi. Siamo stati a Roma, Napoli e ora siamo qui a Positano, da qui andremo a Bali e poi a casa. Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare la gente del posto e conoscere la vera Italia ed è stata davvero una bella avventura per noi. E’ davvero bella e amiamo l’ospitalità, il cibo, il vino. Tutto è fantastico.