Covid: oggi in Campania quasi 8000 contagi. Tasso di positività al 19%

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha trasmesso il bollettino odierno che aggiorna sui contagi da covid 19, fortemente in risalita in tutta Italia negli ultimi giorni. Si tratta di numeri simili a quelli del bollettino di ieri, tranne per il fatto che si registra un calo di decessi. Il tasso di positività raggiunge quota 19% circa, con gran parte dei positivi dai tamponi antigienici.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 7.903 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 6.579

Positivi al molecolare: 1.324

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 41.318

di cui:

Antigenici: 30.240

Molecolari: 11.078

Deceduti: 2

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 588

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.