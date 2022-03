Covid, De Luca: “Il virus circola, continuiamo ad usare la mascherina”. Nel corso della consueta diretta settimanale, ieri, venerdì 25 marzo 2022, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l’emergenza Covid.

“Abbiamo avuto negli ultimi dieci giorni un aumento dei contagi in tutta Italia ed in Campania. Non abbiamo incrementi nelle terapie intensive, ma dei ricoveri ordinari, anche se non gravi. La situazione negli ultimi giorni non ha registrato aumenti, ci auguriamo ci si avvii verso una discesa”.

Il Governatore della Regione Campania ha chiarito che sarà necessario continuare ad utilizzare la mascherina per cercare di garantire il massimo livello di sicurezza.

“Il virus circola, la variante Omicron 2 circola, e dunque dobbiamo avere prudenza anche con la terza dose. Alla fine del mese sarà eliminato lo stato d’emergenza, chiedo ai nostri cittadini di continuare a indossare la mascherina al di là di quello che decide il governo nazionale”.

Già negli scorsi giorni, De Luca aveva criticato le decisioni del Governo, definendole “Un po’ avventate. Il Green Pass sui mezzi di trasporto deve essere mantenuto, non è possibile che sulle metropolitane e sui mezzi pubblici rompiamo le righe. È evidente che, se continuiamo così, fra un mese dovremo richiudere l’Italia”, aveva detto nel corso di un appuntamento a Pozzuoli. “Almeno sui luoghi di assembramento portiamo la mascherina, al di là di quello che decide il Governo. Ricordo sempre che in Campania è rimasto l’obbligo. Allora un po’ di senso di responsabilità, capisco che può essere un piccolo fastidio, ma meglio questo piccolo fastidio che rialimentare il contagio Covid”.

Inoltre, il Governatore campano chiede che le vaccinazioni continuino: “Sarà probabile l’introduzione della quarta dose anche per le persone non fragili. Passati 4 mesi dalla vaccinazione, il livello di protezione contro il Covid diminuisce. Quindi, al di là delle vaccinazioni che devono continuare. la quarta dose deve essere introdotta. Per chi come me, ad esempio, ha ricevuto da più di tre mesi la terza dose, torna utile la quarta. Così per quanti si trovano nella mia situazione e si verranno poi a trovarvisi”.