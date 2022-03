Covid, allarme scuole in Campania. De Luca: “Omicron 2 circola”

Covid, allarme scuole in Campania. Abbiamo avuto negli ultimi dieci giorni un aumento dei contagi anche qui in Campania. Sono alcune delle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Fb di oggi. Temi all’ordine del giorno, la situazione sull’andamento dell’epidemia covid in Campania, sulla guerra in Ucraina e sugli altri fatti d’attualità che riguardano la regione. Non abbiamo registrato incrementi nelle terapie intensive, registriamo un aumento dei ricoveri ordinari di pazienti Covid non gravi. Ha aggiunto De Luca, che comunque invita ad essere prudenti e a mantenere la mascherina. Ieri, oggi, la situazione non ha registrato aumenti – dice – ci auguriamo che ci si avvii verso una stabilizzazione dei contagi ed ad una progressiva discesa del contagio. Tuttavia le vicende ci dicono che il virus circola, la variante omicron 2 e, dunque, dobbiamo avere prudenza, anche se vaccinati. Alla fine del mese credo che terminerà lo stato di emergenza ma chiedo di mantenere la mascherina, lo dico soprattutto ai ragazzi. Abbiamo affrontato di recente il tema scuole e il modo in cui questa nuova variante abbia portato molti degli istituti della costiera amalfitana e sorrentina a predisporre la didattica a distanza per molti dei suoi studenti.