Covid-19, salgono a 309 gli attualmente positivi in costiera amalfitana. Ben 21 nuovi contagi a Maiori

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla costiera amalfitana con i dati pervenuti entro le ore 19.30 di oggi 31 marzo 2022.

Nella giornata odierna si sono registrati ben 21 nuovi contagi nella città di Maiori a fronte di 8 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che sale a 44.

A Positano si aggiungono 5 nuovi casi di positività mentre sono 3 i cittadini guariti che fanno salire a 22 il totale degli attualmente positivi.

Non risultano comunicazioni relative alla situazione epidemiologica degli altri comuni.

In totale sono 26 i nuovi contagi su tutto il territorio costiero a fronte di 11 guarigioni che fanno salire a 309 il totale degli attualmente positivi.

Vietri sul Mare è il comune con il maggior numero di positivi che sono al momento 132, seguito da Maiori con 44 e Cetara con 34.

Per completezza riportiamo i dati comunicati dalla città di Agerola relativi al periodo dal 24 al 31 marzo nel quale si sono registrati 15 nuovi casi di positività a fronte di 13 guarigioni con un totale degli attualmente positivi che sale a 16.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi.